Lazio, ecco l’analisi di Gazzetta sulla prossima stagione: «Per i biancocelesti è più dura. Ecco un’altra grande sfida per Sarri»

Lazio, la Gazzetta sulla prossima stagione: «Per i biancocelesti è più dura. Ecco un’altra grande sfida per Sarri». L’analisi

A poco meno di un mese dal fischio d’inizio della Serie A 2025/26, cresce l’attesa per una stagione che si preannuncia piena di sorprese. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato i possibili scenari del campionato, soffermandosi su club chiave come Lazio e Atalanta, sollevando il dubbio: “Sono davvero più deboli?”

Lazio, bilancio bloccato e speranza Sarri

I biancocelesti arrivano all’appuntamento stagionale con diverse incognite. Dopo l’addio di Marco Baroni, subentrato a metà della scorsa stagione, torna in panchina Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, già protagonista con Empoli e Napoli. Il suo ritorno rappresenta un punto di forza, ma anche una sfida: rilanciare una squadra che ha mancato la qualificazione europea e che appare frenata sul mercato.

A pesare sulla Lazio è soprattutto lo stallo economico. Il bilancio non consente investimenti rilevanti, lasciando Sarri con una rosa incompleta e incerta. La scorsa stagione ha evidenziato oscillazioni di rendimento e difficoltà nel mantenere continuità, rendendo necessari rinforzi in più reparti. Tuttavia, l’ingegno tattico del tecnico potrebbe essere la chiave per uscire da questo impasse.

Atalanta: situazione diversa, ma non priva di rischi

La squadra bergamasca guidata da Juric, vive una situazione differente. Sebbene il club sia più solido a livello finanziario, la rosa attuale ha subito diversi cambiamenti, con partenze pesanti e innesti ancora da valutare.

Gerarchie da ridisegnare?

Secondo La Gazzetta, entrambe le squadre rischiano di arretrare nelle gerarchie del campionato, dove nuove forze emergono con ambizioni europee. Tuttavia, con tecnici esperti alla guida e possibili colpi dell’ultima ora, nulla è ancora scritto.

ANALISI – «Per la Lazio è più dura. Il mercato è fermo per ragioni di bilancio e i saliscendi dell’ultima stagione certo non rassicurano. È chiaro che servirebbero rinforzi. Però torna Sarri che ha dato un grande gioco al piccolo Empoli e poi ha creato un grande Napoli con le sue idee: ecco un’altra grande sfida per il tecnico».