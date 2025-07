Lazio, senti cosa ha detto un tuo grande ex dopo il test con la Primavera. Analisi da non tralasciare! - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi analizza il test con la Primavera: «Serve più coraggio, Sarri rifletta sull’attacco»

L’ex centrocampista biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il primo test stagionale della Lazio di Maurizio Sarri, disputato contro la formazione Primavera. Un’amichevole ancora priva di significato sul piano dei risultati, ma già utile per cogliere alcune indicazioni, soprattutto per quanto riguarda i nuovi innesti e la crescita dei giovani. Rambaudi, che conosce bene l’ambiente Lazio, ha condiviso riflessioni lucide e critiche costruttive.

L’attenzione si è focalizzata in particolare su Oliver Provstgaard, giovane difensore danese che ha attirato l’interesse dello staff tecnico per la sua concentrazione e disciplina. «È ancora presto per dare giudizi definitivi», ha dichiarato Rambaudi. «Sarri parte dai giocatori che conosce, ma in questo periodo osserva con attenzione anche i nuovi. Provstgaard è attento, serio, già capitano dell’Under 21 danese: questo è un segnale. Ha qualità e testa. Il resto si vedrà, ma la base è interessante».

Nel suo intervento, Rambaudi ha anche espresso alcune perplessità su scelte tattiche e interpretazioni dei ruoli nella Lazio attuale. In particolare, ha criticato la posizione di Lorenzo Insigne, ipotizzato da alcuni come rinforzo offensivo: «Non credo sia la soluzione giusta per questa Lazio. Serve più qualità davanti, ma soprattutto servono occasioni. Il “compitino” non basta, bisogna avere coraggio e cambiare passo».

Un altro nome al centro dell’analisi è stato Belahyane, che Sarri sta sperimentando nel ruolo di mezz’ala. Rambaudi, però, ha espresso dubbi: «Belahyane è un play, non una mezz’ala come la intende Sarri. Può giocare tra le linee, ma se gli chiedi di inserirsi in area o di allargarsi per crossare, non è il suo gioco. Non ha quella gamba».

Infine, l’ex giocatore della Lazio ha toccato il nodo più delicato: l’attacco. «Sarri è un maestro nella fase difensiva, ma davanti la Lazio fatica. Una parte di me spera che un tecnico bravo migliori il rendimento offensivo, ma un’altra teme che sia difficile fare meglio dello scorso anno. Le occasioni da gol sono poche e ho dei dubbi concreti, anche se spero davvero di essere smentito».

La Lazio, quindi, è chiamata a riflettere non solo sul mercato, ma anche sull’identità offensiva da costruire per la nuova stagione.