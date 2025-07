Lazio, stasera l’amichevole con la Primavera: ecco dove vederla in diretta. Primo test della pre-season per la squadra allenata da Sarri

Scatta questa sera la stagione delle amichevoli estive per la Lazio. Dopo la prima settimana di intenso lavoro nel ritiro di Formello, la squadra di Maurizio Sarri è pronta per il primo test sul campo in vista del campionato 2025/2026. Sarà una sfida “in famiglia” contro la formazione Primavera, un’occasione per tifosi e addetti ai lavori di vedere all’opera per la prima volta i biancocelesti.

Un test in famiglia per la squadra di Sarri

L’appuntamento è fissato per questa sera, domenica 20 luglio, alle ore 20:00. La prima squadra affronterà i giovani talenti della Lazio Primavera, allenata da mister Francesco Punzi. Questo primo test servirà a Sarri per valutare la condizione atletica del gruppo dopo i carichi di lavoro iniziali e per iniziare a testare i meccanismi e le soluzioni tattiche in un contesto di partita vera. Sarà un momento importante per vedere all’opera i nuovi acquisti e per valutare lo stato di forma dei giocatori rientrati dagli infortuni.

Occhi puntati sui protagonisti più attesi

Grande curiosità ruota attorno alle prime scelte di Sarri. L’amichevole contro la Primavera sarà la prima occasione per vedere come il tecnico intende gestire il ballottaggio tra i pali tra Provedel e Mandas, che con ogni probabilità si alterneranno nel corso della gara. Sarà anche un’opportunità per i tanti giovani della Primavera di mettersi in mostra di fronte all’allenatore della prima squadra, sognando di poter compiere il grande salto.

Dove vedere l’amichevole: diretta gratuita sui canali ufficiali

La società biancoceleste ha deciso di offrire a tutti i suoi tifosi la possibilità di seguire l’evento gratuitamente. La partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20:00 su tutti i canali ufficiali del club. Sarà possibile seguire la telecronaca del match in video sul sito sslazio.it, sull’app ufficiale S.S. Lazio e su Lazio Style Channel. Per chi preferisse la radiocronaca, la partita sarà trasmessa in diretta su Lazio Style Radio. La copertura mediatica accompagnerà i tifosi fino al post-partita, con commenti e interviste.