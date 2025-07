Le luci e le ombre della Lazio in Turchia: individualità e spirito di gruppo

Lazio, tra luci e ombre è passata la prima amichevole in Turchia contro il Fenerbahce: ecco le prime conclusioni

Il portoghese Nuno Tavares ha alternato iniziative interessanti sulla sua fascia sinistra a errori in palleggio e in fase difensiva, mentre il nigeriano Dele-Bashiru è apparso troppo sulle sue, faticando nuovamente a trovare la posizione in campo. Anche Lazzari non è piaciuto, risultando impreciso. Tuttavia, l’amichevole della Lazio ha offerto anche diverse note positive per la Lazio. Oliver Provstgaard si è confermato convincente, come nelle prime due uscite, dimostrando una crescita costante. Ma le vere certezze per Sarri sono arrivate da Gila, giudicato il migliore in campo, e dal dinamico Guendouzi. Proprio a proposito di Guendouzi e Rovella, La Repubblica segnala che oggi (riferito al giorno di pubblicazione dell’articolo) scade la clausola di rescissione da 50 milioni dei due mediani, un aspetto che potrebbe avere implicazioni future sul mercato.

Nella ripresa, però, proprio un grave errore di Guendouzi ha portato al gol di Kahveci. Nonostante ciò, si sono visti alcuni spunti da Zaccagni, bravo nel dribbling nonostante la condizione precaria. Il capitano è stato anche ammonito dopo due decisioni arbitrali irritanti. Castellanos si è impegnato contro i difensori del Fenerbahçe, ma senza riuscire ad arrivare al tiro. Sarri sta evidentemente lavorando molto sull’organizzazione difensiva della squadra, e lo spirito di gruppo è apparso apprezzabile, con la squadra che non si è fatta intimidire dall’ambiente ostile. Dopo lo 0-0 del primo tempo, tanti cambi nella ripresa (si è rivisto anche Dia): la Lazio ha avanzato il baricentro e ha giocato meglio, con Cataldi che si è distinto positivamente. Tuttavia, il gol di Kahveci al 60′ ha condannato i biancocelesti al primo ko dell’estate.