Lazio: decimo giorno di ritiro a Formello, la squadra si prepara per la Turchia

Lazio, finita la sessione mattutina di allenamento dal decimo giorno dal ritiro biancoceleste di Formello

Oggi segna il decimo giorno di ritiro per la Lazio nel centro sportivo di Formello. La squadra di Maurizio Sarri è ormai agli sgoccioli della preparazione in casa, in vista di impegni importanti. Dopo l’amichevole di sabato contro l’Avellino, i biancocelesti partiranno infatti per la Turchia dove affronteranno due gare di prestigio contro Fenerbahçe e Galatasaray.

La mattinata ha visto un intenso lavoro, con l’allenamento che è iniziato da diversi minuti nel centro sportivo. La squadra è stata divisa in due gruppi per ottimizzare la preparazione: i difensori hanno svolto un lavoro atletico sul campo del Fersini, mentre centrocampisti e attaccanti, insieme ai portieri, hanno effettuato una seduta tattica sul campo centrale. Questo “switch” tra i due gruppi era già avvenuto precedentemente durante la sessione.

Nel gruppo dei difensori, il lavoro atletico si è concluso intorno alle 10:40, mentre la fase tattica per centrocampisti e attaccanti è proseguita. L’allenamento mattutino è terminato alle 10:45, con l’appuntamento per la seconda seduta fissato nel pomeriggio.

Sul fronte dei rientri e delle assenze, la giornata ha portato alcune novità. Ieri si sono rivisti in gruppo per la prima volta Mattia Zaccagni e Patric, che hanno completato il loro percorso di recupero da rispettive operazioni. Anche Luca Pellegrini è tornato ad allenarsi, ristabilito dopo alcuni sintomi influenzali. Tuttavia, non si sono allenati Alessio Romagnoli, colpito dalla febbre, Gustav Isaksen, che ha contratto la mononucleosi, e Boulaye Dia, alle prese con nuovi problemi alla caviglia. Al momento dell’inizio dell’allenamento, tra i difensori erano assenti anche Romagnoli, Gigot, Patric e Pellegrini, anche se alcuni di loro sono poi rientrati o hanno svolto lavoro differenziato.