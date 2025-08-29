Abbonamenti Lazio, prolungare la campagna per riempire lo stadio? L'idea prende forma. Il punto - Lazio News 24

Abbonamenti Lazio: possibile riapertura dopo il Derby per battere ogni record

La Lazio ha raggiunto un traguardo storico sul fronte della partecipazione allo stadio: ben 29.163 abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso. Un risultato che certifica il forte legame tra la squadra e il suo pubblico, nonostante un avvio di campionato complesso. Ma il dato più interessante riguarda il futuro: il club sta seriamente valutando di riaprire la campagna abbonamenti dopo il Derby della Capitale, in programma alla quarta giornata.

Abbonamenti Lazio, ipotesi rilancio dopo la Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, inizialmente la Lazio aveva deciso di chiudere le sottoscrizioni degli abbonamenti per motivi organizzativi, legati in particolare alle complesse dinamiche di gestione del derby contro la Roma. Tuttavia, la risposta eccezionale da parte dei tifosi ha portato la società a riflettere su una possibile riapertura della campagna abbonamenti subito dopo la stracittadina.

In questo scenario, i nuovi abbonati pagherebbero un prezzo ridotto, con l’esclusione delle due partite interne già disputate allo stadio Olimpico. Un’opportunità che potrebbe attrarre ulteriori tifosi, spinti dal desiderio di accompagnare la squadra nel cuore della stagione.

Superare i 30.000: l’obiettivo della Lazio

Il grande entusiasmo generato in queste settimane ha portato la Lazio a sognare un nuovo traguardo: superare quota 30.000 abbonamenti, un numero mai raggiunto nella storia recente del club. La possibile riapertura della campagna rappresenterebbe un segnale importante: non solo un’operazione commerciale, ma anche un modo per ricompattare l’ambiente e rilanciare il progetto sportivo sotto la spinta della propria tifoseria.

Abbonamenti Lazio: un successo che va oltre il campo

Il boom di abbonamenti Lazio testimonia che il sostegno dei tifosi va oltre i risultati. In un momento in cui la squadra deve ritrovare certezze sul campo, la risposta del pubblico biancoceleste è stata compatta e calorosa. L’Olimpico, con una base abbonati così ampia, può tornare a essere una vera e propria roccaforte.

Nei prossimi giorni sono attese comunicazioni ufficiali da parte del club, ma l’ipotesi di una riapertura della campagna abbonamenti prende sempre più quota. La Lazio, spinta dal suo popolo, punta a battere ogni record anche sugli spalti.