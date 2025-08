Lazio, continuano a crescere gli abbonati per la stagione 2025/2026. La situazione - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, boom di abbonamenti: superata quota 27.000 per la stagione 2025/26

La Lazio continua a ricevere segnali più che positivi dal proprio pubblico. La campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 ha infatti raggiunto un nuovo traguardo significativo: superata quota 27.000 abbonati, come annunciato dal club attraverso i propri canali ufficiali. Un risultato che conferma il forte legame tra squadra e tifoseria, sempre più coinvolta nel progetto biancoceleste.

Il messaggio diramato dalla Lazio sottolinea anche il successo mediatico delle due amichevoli giocate a Istanbul, seguite da oltre 130.000 utenti attraverso la piattaforma ufficiale della società, tra sito web e app. In particolare, la sfida contro il Galatasaray ha attirato una grande attenzione da parte dei tifosi, complice anche la telecronaca speciale curata da Stefano Mauri, in diretta dagli studi di Formello.

Il club capitolino sta quindi vivendo un’estate di grande partecipazione e fiducia da parte del proprio pubblico. Il dato degli abbonamenti rappresenta un segnale chiaro: i tifosi della Lazio credono nel progetto tecnico e nella direzione intrapresa dalla società, e intendono far sentire il proprio sostegno anche nella prossima stagione, sia in casa che in trasferta.

Dopo una stagione fatta di alti e bassi, l’ambiente laziale sembra aver ritrovato compattezza e ottimismo. Il calore dei tifosi sarà una risorsa fondamentale per affrontare una stagione che si preannuncia intensa, con impegni su più fronti. La società, da parte sua, sta lavorando per consegnare allo staff tecnico una rosa all’altezza delle ambizioni, sia in ambito nazionale che internazionale.

Il traguardo dei 27.000 abbonati, inoltre, avvicina la Lazio ai migliori numeri registrati nelle ultime stagioni. La campagna proseguirà nelle prossime settimane e non è escluso che la soglia dei 30.000 possa essere raggiunta, soprattutto se dovessero arrivare altri segnali positivi dal calciomercato o dalle amichevoli estive.

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26, la Lazio può già contare su una base solida e appassionata. Un capitale umano e sportivo che rappresenta uno dei veri punti di forza del club. E con il sostegno dell’Olimpico, la squadra potrà affrontare ogni sfida con maggiore convinzione.