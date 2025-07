Lazio, abbonamenti in crescita! Superato un altro record: cresce l’entusiasmo per la nuova stagione! I dati

Condividi via email

Lazio, abbonamenti ancora in crescita! Superato un altro record: cresce l’entusiasmo per la nuova stagione! I dati

L’amore dei tifosi biancocelesti per la S.S. Lazio non conosce ostacoli. I dati parlano chiaro: la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 sta registrando numeri impressionanti, con ben 26.300 tessere già sottoscritte. Un risultato che supera il dato record della stagione 2022/23, quando furono venduti 26.193 abbonamenti, uno dei massimi storici del club.

I settori più caldi dell’Olimpico, Curva Nord e Distinti, risultano già sold out, mentre l’interesse resta elevato in vista dell’inizio del campionato, previsto tra meno di un mese. Fonti interne alla società confermano che la crescita è costante e che il dato è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni.

L’attuale campagna si colloca tra le cinque migliori dell’era Lotito, il presidente che guida la Lazio dal 2004. Claudio Lotito ha sempre puntato su una gestione improntata alla solidità finanziaria, ma negli ultimi anni ha investito anche sull’aspetto sportivo e sulla fidelizzazione della tifoseria. Un risultato che premia la continuità e gli sforzi della dirigenza.

Alla guida tecnica della squadra c’è Maurizio Sarri, tecnico noto per il suo calcio pragmatico e aggressivo. Dopo le esperienze alla guida di Juve, Napoli e Chelsea, Sarri è stato chiamato a dare nuova identità tattica ai biancocelesti. Il suo arrivo ha suscitato curiosità e aspettative tra i supporter.

Tra i protagonisti più attesi sul campo c’è Zaccagni, capitano e giocatore dal fiuto del gol infallibile. Con molte presenze con la maglia laziale, lui rappresenta una garanzia per l’attacco e un simbolo dell’attaccamento ai colori biancocelesti.

L’andamento della campagna abbonamenti Lazio 2025/26 è un segnale chiaro della passione crescente per la squadra capitolina. Con la stagione ormai alle porte, il coinvolgimento del pubblico potrebbe rappresentare un fattore determinante per gli obiettivi del club. I tifosi hanno già dato la loro risposta: la Lazio non sarà mai sola.