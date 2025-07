Lazio, vero e proprio boom di abbonamenti nonostante la contestazione! Spuntano fuori i dati - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, abbonamenti a quota 25.000: il club punta a superare il record della scorsa stagione

La passione biancoceleste continua a crescere, e la Lazio risponde con entusiasmo all’amore del proprio pubblico. Dopo una sola settimana di vendita libera, sono già 25.000 gli abbonamenti sottoscritti per la nuova stagione. Un dato significativo, che conferma quanto il legame tra la squadra e i suoi tifosi sia ancora fortissimo, nonostante un’estate finora segnata da un calciomercato fermo e da incertezze sul fronte societario.

La Lazio, attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali, ha voluto celebrare questo risultato, sottolineando il senso di appartenenza che anima la sua tifoseria. Il messaggio del club è chiaro: l’obiettivo non è solo quello di confermare i numeri dello scorso anno, ma superarli. Il richiamo ai cuori laziali è diretto e coinvolgente: «La Lazio è casa. E casa si difende con il cuore».

In un momento in cui la società sta lavorando su più fronti — tra campo, rinnovi contrattuali e attesa per eventuali novità sul blocco del mercato — il dato degli abbonamenti rappresenta una boccata d’ossigeno e un segnale concreto di fiducia da parte della tifoseria. La risposta del popolo laziale è un messaggio forte anche alla dirigenza: i sostenitori sono pronti a fare la loro parte, ora tocca al club continuare a costruire un progetto all’altezza delle ambizioni.

L’Olimpico si prepara quindi ad accogliere una stagione carica di attese, con il pubblico biancoceleste che, ancora una volta, si conferma il dodicesimo uomo in campo. La Lazio ha costruito negli ultimi anni una base solida e fedele, capace di sostenere la squadra in ogni fase, e anche questa campagna abbonamenti sta dimostrando la voglia di esserci, sempre.

Con le prime amichevoli in corso e l’inizio del campionato ormai alle porte, l’ambiente si scalda. Il club continua a promuovere l’abbonamento con iniziative mirate e slogan d’impatto, puntando al coinvolgimento totale dei suoi tifosi. Lazio chiama, e il popolo biancoceleste risponde presente.