Lazio, spunta fuori una nuova idea per quanto riguarda la campagna abbonamenti. La situazione - Lazio News 24

Lazio verso la riapertura della campagna abbonamenti: ipotesi dopo il derby

La Lazio ha raggiunto un risultato storico che certifica l’entusiasmo della propria tifoseria: 29.163 abbonamenti sottoscritti, un numero che segna uno dei dati più alti dell’era moderna per il club biancoceleste. Un traguardo che, inizialmente, aveva convinto la società a chiudere la campagna abbonamenti, anche per ragioni di natura logistica e organizzativa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la decisione di fermare la vendita era legata soprattutto alla delicata gestione del Derby di Roma, previsto alla quarta giornata di campionato. L’atteso match contro la Roma comporta sempre misure di sicurezza speciali, e la presenza massiccia di abbonati può rendere più complesse le operazioni di assegnazione dei posti e la gestione dell’evento.

Tuttavia, l’ondata di entusiasmo registrata in queste settimane ha spinto il club capitolino a una riflessione concreta sulla possibilità di riaprire la campagna abbonamenti, anche se in una formula diversa. L’ipotesi più accreditata è quella di una riapertura post-derby, ovvero dopo la quarta giornata, quando la Lazio avrà già disputato due gare casalinghe allo Stadio Olimpico.

In questo scenario, i nuovi abbonamenti sarebbero offerti a un prezzo ridotto, proporzionale al numero di partite residue. In pratica, chi deciderà di abbonarsi successivamente, pagherà una cifra inferiore, tenendo conto dell’esclusione delle partite già giocate. Una soluzione che permetterebbe ai tifosi ritardatari di garantirsi comunque un posto fisso allo stadio per il resto della stagione, contribuendo al tempo stesso a un nuovo incremento dei numeri.

L’obiettivo della società, non dichiarato ma evidente, è quello di puntare al record assoluto di abbonamenti, superando la soglia già storica raggiunta quest’estate. Un traguardo simbolico che testimonierebbe ancora una volta il forte legame tra la Lazio e la propria tifoseria, nonostante le difficoltà vissute sul fronte del mercato e il clima non sempre sereno dell’ultimo periodo.

Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti ufficiali da parte del club, ma l’orientamento sembra chiaro: la riapertura della campagna abbonamenti è un’opzione concreta, e potrebbe diventare realtà subito dopo la sfida più sentita dell’anno.