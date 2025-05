Lazio, senti Kovacevic: «Lotta Champions? La Juve dipende da se stessa...»

L’ex giocatore di Lazio e Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che è il duello per il quarto posto

Darko Kovacevic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – È un piccolo vantaggio, ma a due giornate dalla fine non è un dettaglio. La Juventus dipende da se stessa, ma io sono ottimista perché conosco Tudor e il DNA del club. La Juventus è come il Real Madrid in Spagna, è obbligata a qualificarsi in Champions. L’abitudine a questa pressione è un aiuto in queste volate punto a punto.