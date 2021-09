Kostic Lazio, non è finita. Discorso rimandato a gennaio?

Kostic Lazio, tra il serbo e i biancocelesti non è ancora finita. L’esterno potrebbe arrivare nel mercato di gennaio

L’ammutinamento è costato carissimo a Filip Kostic, che è andato incontro a una multa salatissima venendo poi estromesso dalla rosa dei tedeschi. L’esterno sperava di forzare la mano in ottica Lazio, rifiutandosi di allenarsi, ma la trattativa non è andata a buon fine per la rigidità del club di Francoforte.

Secondo Il Messaggero però, non è detta l’ultima parola. I rapporti ormai logori tra Kostic e l’Eintracht potrebbero fornire un assist alla Lazio, che tramite l’agente Ramadani sta tessendo la tela in vista del mercato di gennaio.