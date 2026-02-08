Connect with us

Avversari

Kalulu e Thuram nel post partita: «C’è rabbia per aver preso gol sui loro unici tiri in porta»

Thuram

Pierre Kalulu e Kephren Thuram hanno parlato nel post partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Pierre Kalulu e Kephren Thuram, giocatori della Juventus, hanno parlato nel post partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

THURAM

GOL AL PRIMO TIRO – «Dà fastidio perchè stavamo facendo una grande partita con tante occasioni da gol. Abbiamo dato tutto, abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo vinto».

INTER – «La Juve gioca sempre per vincere, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Dopodomani torniamo a lavorare a testa alta, testa alla prossima».

KALULU

MIGLIORE IN CAMPO – «Oggi sono deluso perchè abbiamo dato tanto, anche dopo tre giorni così. Volevamo la vittoria ma così non è stato. Testa alla prossima».

DOPO IL 2-0 – «Non era la reazione, eravamo così dall’inizio. Sono stati un po’ sfocati durante tutta la partita e quella è la cosa che ci fa più arrabbiare. Dobbiamo essere più efficaci dentro l’area».

