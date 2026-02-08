Juventus Lazio, la formazione di Sarri deve sfatare questo tabù contro i bianconeri! Ecco di cosa si tratta

Juventus Lazio, la formazione di Maurizio Sarri deve sfatare un tabù contro i bianconeri questa sera nel match dell’Allianz. I dettagli

L’Allianz Stadium si prepara a una serata di fuoco. Per il posticipo della 24a giornata di Serie A, la Juventus ospita la Lazio in un match che potrebbe ridisegnare le gerarchie per la zona Champions. Tra statistiche storiche e nuove gestioni tecniche, la sfida delle 20:45 promette di non deludere le attese.

Juventus-Lazio: il fattore Allianz Stadium premia Spalletti

I dati Opta parlano chiaro e sorridono alla formazione bianconera, oggi guidata da Luciano Spalletti. La Juventus ha infatti trovato la via della rete in ciascuna delle ultime 12 sfide interne contro i biancocelesti in campionato, mantenendo una media impressionante di 2.3 reti a partita. Una statistica che mette pressione alla difesa di Maurizio Sarri, chiamata a una prova di resistenza estrema in un campo storicamente ostile.

Record nel mirino per la Juventus contro la Lazio

Non è solo una questione di gol segnati. Come riportato dalla fonte statistica, i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro i capitolini in Serie A. Se stasera dovesse arrivare il quarto successo consecutivo a Torino, la Juventus eguaglierebbe una serie positiva domestica contro questa avversaria che non si registrava dal quadriennio 2013-2017. Un obiettivo che Luciano Spalletti ha messo nel mirino per blindare il fortino dell’Allianz.

Il piano di Maurizio Sarri per ribaltare i dati Opta

Dall’altra parte, la Lazio deve sconfiggere non solo l’avversario ma anche i numeri. Maurizio Sarri sa bene che la solidità difensiva sarà la chiave per spezzare l’egemonia torinese. Con un centrocampo guidato da Danilo Cataldi e l’imprevedibilità di Daniel Maldini nel tridente, i biancocelesti cercheranno di sporcare le statistiche della Juventus, puntando a una vittoria esterna che darebbe un segnale fortissimo a tutto il campionato.

