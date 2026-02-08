Juventus Lazio, Maldini in vantaggio su Dia e Ratkov! Le ultime in vista della sfida dell’Allianz

Juventus Lazio, l’ex Atalanta agirà al centro del tridente offensivo: sbaragliata la concorrenza con Ratkov e Dia. Gli aggiornamenti

Il clima si fa rovente all’Allianz Stadium. Questa sera, alle 20:45, la sfida valida per la 24a giornata di Serie A tra Juventus e Lazio promette scintille. Con la classifica che scotta, il tecnico Maurizio Sarri sembra intenzionato a sparigliare le carte per mettere in difficoltà la formazione di Luciano Spalletti, puntando su una soluzione tattica inedita che sta già facendo discutere i tifosi.

Daniel Maldini guiderà l’attacco della Lazio

La vera novità di formazione riguarda il tridente offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione romana de Il Messaggero, il tecnico biancoceleste è pronto a lanciare nuovamente dal primo minuto Daniel Maldini. Il talento ex Atalanta è balzato in cima alle gerarchie, superando la concorrenza di colleghi del calibro di Dia e Ratkov. Una scelta che punta tutto sulla qualità tecnica e sull’imprevedibilità negli ultimi venti metri.

Il ruolo tattico di Maldini contro la Juventus

La posizione in campo del giovane figlio d’arte sarà la chiave del match. L’attaccante agirà infatti da “falso nueve”, un ruolo che gli permetterà di non dare punti di riferimento ai difensori bianconeri. L’obiettivo di Maurizio Sarri è chiaro: svuotare l’area di rigore per favorire gli inserimenti degli esterni e sfruttare la visione di gioco del classe 2001.

Perché Maldini è l’uomo chiave per il posticipo

La decisione di puntare su Daniel Maldini come titolare inamovibile nasce da un momento di forma smagliante. La fonte sottolinea come il calciatore sia in netto vantaggio nel ballottaggio offensivo, offrendo maggiori garanzie rispetto a Dia e Ratkov. Sarà lui l’arma segreta per scardinare la difesa della Juventus e trascinare i biancocelesti verso una vittoria che sarebbe fondamentale per la corsa Champions.

