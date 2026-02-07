Connect with us

Juventus Lazio, la formazione di Sarri deve sfatare questo tabù contro i bianconeri! Ecco quale

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Juventus Lazio, la formazione biancoceleste deve sfatare questo tabù domani sera all’Allianz Stadium. Ecco di cosa si tratta

Il big match della 24ª giornata di Serie A è alle porte. Domani sera, alle ore 20.45, i riflettori si accenderanno sull’Allianz Stadium per la sfida tra la Juventus e la Lazio. Una gara che si preannuncia tesa, soprattutto per i biancocelesti di Maurizio Sarri, chiamati a invertire un trend offensivo decisamente preoccupante lontano dalle mura amiche.

Dati Opta: l’attacco della Lazio è il peggiore del campionato in trasferta

Come rilevato da un’analisi statistica di Opta, i numeri della squadra capitolina fuori casa sono impietosi. In questa Serie A, nessuna squadra ha segnato meno della Lazio lontano dal proprio stadio: appena sei reti realizzate in 11 trasferte. Un dato che condivide tristemente con il Lecce e che mette in luce le difficoltà della manovra biancoceleste nel trovare la via del gol quando non gioca all’Olimpico.

Corsi e ricorsi storici: la Lazio non segnava così poco dal 1989

Per ritrovare una sterilità offensiva simile, bisogna scavare nel passato del club. Secondo i dati Opta, l’ultima volta che la formazione biancoceleste ha messo a referto al massimo sei centri dopo le prime 12 gare esterne stagionali in campionato risale addirittura all’annata 1989/90. Un paragone storico che preoccupa non poco il tecnico toscano, proprio alla vigilia di una trasferta complessa come quella contro la solida difesa bianconera.

