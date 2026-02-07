Juventus Lazio, un match delicato si prospetta sullo sfondo! Gleison Bremer metterà in difficoltà gli uomini di Sarri? Il dato emerso sul brasiliano

Il match tra Juventus e Lazio, che si terrà domani 8 febbraio alle 20:45 presso l’Allianz Stadium, sarà l’occasione anche per mettere sotto i riflettori le statistiche di uno dei giocatori più in forma della Vecchia Signora: Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha avuto un impatto importante non solo in difesa, ma anche in fase offensiva, con numeri che lo pongono tra i migliori in Serie A.

Bremer Juventus, i numeri in attacco sono impressionanti

Bremer è uno dei due difensori centrali con più di un gol segnato e più di un assist servito in questa Serie A, insieme a Tarik Muharemovic. Nonostante abbia giocato solo 13 partite nel torneo in corso, il difensore della Juventus ha partecipato a ben cinque reti (tre gol e due assist), migliorando il suo record personale in una singola stagione di Serie A. Nei precedenti campionati, infatti, aveva raggiunto quota cinque partecipazioni a gol nel 2020/2021 e nel 2022/2023.

Bremer Juventus, il dato sui dribbling

Inoltre, Bremer è uno dei due soli difensori che ha segnato più gol rispetto alle volte che è stato superato in dribbling in questa stagione, con Leo Østigård come unico altro collega a presentare un dato simile. Questo evidenzia non solo la sua solidità difensiva, ma anche la sua capacità di farsi trovare pronto in attacco. I numeri di Bremer sono una conferma del suo valore e della sua importanza per la Juventus in vista delle prossime sfide cruciali.

LEGGI ANCHE: Pastore: «L’era Lotito giunge al termine in caso di nuovi compratori. Sarri? Dico questo»

Juventus Lazio, un dato sul rivale Bremer fa riflettere in casa biancoceleste. Il punto 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.

La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.