Juventus Lazio, questi numeri non sorridono alla formazione di Maurizio Sarri in termini di assist. Il punto della situazione

L’attesa sta per finire. Domani sera, alle ore 20.45, l’Allianz Stadium ospiterà il big match tra Juventus e Lazio, valido per la 24ª giornata di Serie A. Oltre ai punti pesanti per l’Europa, la sfida mette di fronte due filosofie di gioco diametralmente opposte, come evidenziato dalle ultime statistiche tattiche emerse alla vigilia.

Analisi Opta: la Lazio di Sarri rinuncia al gioco aereo

Secondo quanto rilevato dai dati Opta, la formazione guidata da Maurizio Sarri si distingue per un approccio quasi allergico ai traversoni. La Lazio è infatti la squadra che ha tentato meno cross su azione in tutta la Serie A, fermandosi a quota 190. Un dato che riflette il “Sarrismo”, basato su fitte trame di passaggi palla a terra e inserimenti centrali, piuttosto che sulla ricerca della testa degli attaccanti.

Fattore fasce: la Juventus mette le ali per scardinare la Lazio

Dall’altra parte del campo, la Juventus adotta una strategia opposta. Sempre secondo Opta, i bianconeri sono tra i più prolifici nel cercare il fondo: con 355 cross effettuati (al pari del Bologna), solo l’Inter ha fatto meglio in questo fondamentale. La squadra di casa cercherà di sfruttare questa superiorità sulle corsie esterne per mettere in crisi il pacchetto arretrato del tecnico toscano.

LEGGI ANCHE: Infortunio Lazzari, il giocatore assente dai convocati. Cosa filtra sul classe ’93

Juventus Lazio, il fattore assist non sorride ai biancocelesti! I numeri 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.

La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.