Serie A: debutta la Refcam nel big match Juve Inter, rivoluzione tecnologica in campo. Le ultimissime le parole di De Siervo

La Serie A si prepara a vivere un momento storico sul fronte dell’innovazione televisiva. Sabato 13 settembre, in occasione del tanto atteso match tra Juventus e Inter — in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino — farà il suo debutto in Italia la Refcam, una micro-camera all’avanguardia che promette di trasformare il modo in cui il calcio viene raccontato e vissuto.

Cos’è la Refcam e come funziona

La Refcam è una telecamera ultraleggera (appena 6 grammi) che verrà installata sull’archetto del microfono del primo ufficiale di gara. Grazie alla sua posizione strategica, offrirà riprese in soggettiva dal punto di vista dell’arbitro, regalando agli spettatori un’immersione totale nel cuore dell’azione. Il dispositivo sarà attivo non solo durante il match, ma anche nel riscaldamento, nella preparazione dei calci piazzati e in altre fasi di gioco, garantendo replay spettacolari e inediti.

Tecnologia al servizio del calcio e del VAR

La Lega Serie A è stata selezionata tra le principali competizioni europee per testare la Refcam in eventi ufficiali, nel rispetto dei protocolli FIFA e IFAB. Dopo il successo ottenuto al recente FIFA Club World Cup, la micro-camera è pronta a offrire una nuova prospettiva anche al VAR, migliorando la trasparenza e la precisione nelle decisioni arbitrali.

Juventus-Inter: un palcoscenico perfetto per l’innovazione

Il derby d’Italia tra Juventus e Inter rappresenta il contesto ideale per il lancio della Refcam. Da una parte, la Juventus guidata da Tudor, tecnico noto per la sua solidità tattica; dall’altra, l’Inter di Chivu, allenatore giovane e brillante, capace di valorizzare il talento di giocatori come Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano nerazzurro.

Un passo avanti per la Serie A

Con l’introduzione della Refcam, la Serie A conferma il proprio impegno verso l’innovazione tecnologica e la qualità della produzione televisiva. L’obiettivo è offrire agli appassionati un’esperienza sempre più coinvolgente, arricchita da angolazioni mai viste prima. Un’evoluzione che potrebbe presto diventare lo standard nel calcio professionistico internazionale.

LE ULTIME – «L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta un passo ulteriore nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con continuità – ha spiegato Luigi De Siervo, AD della Lega Calcio Serie A –. Grazie a questa tecnologia, i tifosi potranno vivere le azioni di gioco come le vede l’arbitro, ottenendo immagini inedite e una fruizione più immersiva della partita. La Lega si conferma così in prima linea nell’adozione di nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nella promozione del prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni arbitrali».