Junior Firpo Lazio, occasionissima a parametro zero per rinforzare la fascia! Spunta anche il suo nome

Junior Firpo Lazio : i Biancocelesti sono pronti a rinforzare la corsia di sinistra con un colpo a 0 cresciuto nel Barcellona

Con Luca Pellegrini in uscita e Nuno Tavares che non sta dando le garanzie sperate è normale che il calciomercato Lazio si muova alla ricerca di un nuovo esterno difensivo.

Un profilo sondato attentamente da Lotito e Furlani è Junior Firpo, calciatore classe 1996 made in La Masia. Oltre ad una lunga esperienza in blaugrana, l’esterno ispano-dominicano è reduce da un’ottima stagione al Leeds, in Inghilterra, in cui ha servito ben 10 assist.