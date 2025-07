Il dramma di Julio Sergio: il mondo del calcio si stringe attorno all’ex portiere della Roma per le condizioni del figlio

Il dramma dell’ex portiere della Roma e rivale della Lazio in tanti derby: peggiorano le condizioni del figlio

Il dolore non conosce rivalità calcistiche. In un momento in cui le vicende di campo lasciano il posto a una ben più grande e profonda sofferenza, il mondo del calcio si stringe attorno a Julio Sergio, ex portiere della Roma e avversario in tanti derby della Lazio. Da tempo, l’ex calciatore aveva condiviso sui social la dura battaglia che il figlio Enzo sta combattendo contro un tumore cerebrale, diagnosticatogli nel 2020.

La vicenda di Enzo ha commosso molti, e solo qualche giorno fa Julio Sergio aveva pubblicato un video toccante in cui si mostrava mentre si rasava i capelli a zero insieme al figlio, che si preparava ad affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia. Un gesto di vicinanza e supporto che ha mostrato la forza del legame familiare di fronte alla malattia.

Purtroppo, le condizioni di Enzo sono peggiorate drasticamente, e il giovane è ora in coma irreversibile. È stato lo stesso Julio Sergio a comunicare la straziante notizia con un messaggio carico di dignità e amore: «Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore». Parole che descrivono una situazione drammatica, ma anche la serenità di un bambino circondato dall’affetto dei suoi cari. In questi momenti, il cuore di ogni appassionato di sport batte all’unisono, al di là di qualsiasi bandiera o colore.