Italiano nel post partita: «Abbiamo fatto un’ottima gara! Usciamo, ma a testa alta»

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, si è espresso nel post partita del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:

SCONFITTA – «Per me oggi l’unica disattenzione è stata quella del gol dove dovevamo lavorare meglio! Potevamo mettere una pezza per evitare di far spingere la palla da Noslin. E’ stata l’unica sbavatura, ma abbiamo fatto un’ottima partita! Dispiace perché l’abbiamo approcciata benissimo, ci tenevamo. Dopo il primo tempo abbiamo avuto speranza, peccato».

EUROPA – «Abbiamo detto che quello che cercheremo di fare è arrivare a marzo e aprile dentro qualche competizione. Abbiamo in ballo l’Europa League, ma dovremo fare meglio anche in campionato e cercare di ottenere punti».

REAZIONE – «E’ vero che avevamo questo tricolore sul petto, però, è normale che cerchi di arrivare fino in fondo, di onorarla nel migliore dei modi. La prestazione l’ha dimostrato. E’ difficile con le squadre che ci sono e che cercano di arrivare in finale. Purtroppo usciamo, ma a testa alta. Archiviare e ripartire ci siamo abituati, non bisogna abbattersi. Il mood l’abbiamo metabolizzato e domani inizieremo a pensare alla prossima partita di campionato. Lì abbiamo perso dei punti ed è necessario reagire».

BOLOGNA IERI VS OGGI – «Cosa c’era nel Bologna di un mese e mezzo fa rispetto a quello dell’anno scorso direi. Abbiamo perso smalto, lucidità, ogni sbavatura la paghiamo cara. Abbiamo il tempo per tornare quelli di una volta. Secondo me anche questa prestazione è molto positiva, partiremo da questa per il finale di stagione».

