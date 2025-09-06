Italia travolgente contro l’Estonia. Buona la prima per Gattuso, le pagelle del biancoceleste Zaccagni

Italia travolgente contro l’Estonia. Buona la prima per il neo ct Gattuso, le pagelle e i voti del biancoceleste Zaccagni

L’Italia di Gennaro Gattuso, alla sua prima uscita ufficiale da commissario tecnico della Nazionale maggiore, parte con il piede giusto nella prima delle due sfide previste durante la pausa per le nazionali. A Bologna, gli Azzurri hanno superato l’Estonia con un netto 5-0, confermando un approccio aggressivo e un’ottima condizione fisica.

Tra i protagonisti in campo anche Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, schierato titolare sulla fascia sinistra. Il numero 20 azzurro ha avuto almeno due occasioni nitide per andare a segno, mostrando vivacità e intraprendenza, pur senza trovare la via del gol.

Le pagelle dei quotidiani sportivi

Le principali testate italiane hanno valutato positivamente la prestazione di Zaccagni, pur sottolineando margini di miglioramento.

Corriere dello Sport – Voto: 6 Il quotidiano romano evidenzia il buon dialogo con Federico Dimarco , terzino sinistro dell’Inter, e un colpo di testa spettacolare su cross preciso, che però non trova la porta.

– Voto: Il quotidiano romano evidenzia il buon dialogo con , terzino sinistro dell’Inter, e un colpo di testa spettacolare su cross preciso, che però non trova la porta. Il Messaggero – Voto: 6,5 La testata sottolinea la capacità di Zaccagni di accentrarsi per liberare spazio alle incursioni di Dimarco, mettendo in difficoltà il portiere estone Hein . Apprezzata la rapidità nei dribbling e la capacità di saltare l’uomo, anche se poco servito. Sfortunato quando, nella ripresa, sfiora il gol.

– Voto: La testata sottolinea la capacità di Zaccagni di accentrarsi per liberare spazio alle incursioni di Dimarco, mettendo in difficoltà il portiere estone . Apprezzata la rapidità nei dribbling e la capacità di saltare l’uomo, anche se poco servito. Sfortunato quando, nella ripresa, sfiora il gol. La Gazzetta dello Sport – Voto: 6 Secondo la “Rosea”, il primo tempo è stato sottotono, con difficoltà nel trovare il dribbling vincente. Meglio nella ripresa, quando si è reso più pericoloso e ha cercato con insistenza la conclusione, trovando però ancora Hein sulla sua strada.

Prospettive per il futuro

La vittoria contro l’Estonia non solo regala fiducia al nuovo corso targato Gattuso, ma conferma la profondità della rosa azzurra. Zaccagni, pur senza gol, ha dimostrato di poter essere una pedina importante nello scacchiere tattico del CT, grazie alla sua velocità, alla capacità di creare superiorità numerica e alla duttilità offensiva.

Con la seconda sfida della pausa nazionali alle porte, l’Italia punta a confermare il trend positivo e a consolidare l’intesa tra i suoi interpreti, in vista degli impegni ufficiali di qualificazione.