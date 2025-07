Italia femminile, fuori a testa alta contro l’Inghilterra: Oliviero la sorpresa azzurra, Piemonte di lotta

Condividi via email

Le pagelle di Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte, calciatrici della Lazio Women, dopo l’eliminazione dell’Italia femminile in semifinale agli Europei

Le calciatrici della Lazio Women, Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte, sono state tra le protagoniste della sfortunata semifinale dell’Europeo che ha visto l’Italia femminile sconfitta dall’Inghilterra. Dopo il vantaggio iniziale delle Azzurre con Bonansea, le inglesi hanno pareggiato nel recupero e hanno poi vinto al 119′ grazie a un rigore molto discusso, trasformato da Kelly in ribattuta dopo la parata di Giuliani. Nonostante la delusione per il risultato, le prestazioni delle due laziali non sono passate inosservate, raccogliendo elogi dalla stampa sportiva.

Le Pagelle di Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte

Elisabetta Oliviero

La Gazzetta dello Sport : 7 “Ha la gamba per condurre la transizione difesa-attacco, morde le caviglie di Hemp, la più pericolosa delle avversarie. La centrocampista della Lazio è stata una delle più belle sorprese del nostro Europeo.”

: “Ha la gamba per condurre la transizione difesa-attacco, morde le caviglie di Hemp, la più pericolosa delle avversarie. La centrocampista della Lazio è stata una delle più belle sorprese del nostro Europeo.” Tuttosport: 6.5 “Il cuore di Oliviero è l’unica cosa più grande dei suoi polmoni: vince il premio generosità, al cospetto di un peperino come Hemp.”

Martina Piemonte