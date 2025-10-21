Italia Femminile, le convocazioni di Soncin: chiamate cinque giocatrici della Lazio Women per le amichevoli contro Giappone e Brasile! La lista completa

Italia Femminile, le convocazioni di Soncin: cinque le giocatrici biancocelesti scelte dal ct per le amichevoli contro Giappone e Brasile. La lista completa

Il calcio femminile si riprepara ad una sosta nazionali. Un weekend che non è stato dei migliori per la Lazio Women, sconfitta nel match di campionato contro la Juventus, ma che le ragazze di Grassadonia sfrutteranno per dimenticare.

E’ dunque il momento delle ragazze di Andrea Soncin, che scenderanno in campo per due importanti test di preparazione in vista del Mondiale. Le Azzurre affronteranno il Giappone il 24 ottobre a Como e il Brasile il 28 ottobre a Parma, entrambi i match in diretta su Rai 2 alle 18.15.

Le convocazioni sono state annunciate e il CT Soncin ha deciso di chiamare cinque giocatrici della Lazio Women per queste due sfide. Inizialmente, Julie Piga era stata convocata, ma a causa di un infortunio è stata sostituita da Margherita Monnecchi. Le altre giocatrici della Lazio Women selezionate sono Federica D’Auria, Elisabetta Oliviero, e Martina Piemonte.

L’elenco completo delle Azzurre che prenderanno parte agli incontri contro il Giappone e il Brasile è il seguente:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).

Centrocampiste: Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Marta Teresa Pandini (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Lazio), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).

L’Italia femminile continua a prepararsi con un focus mirato verso le sfide future e l’obiettivo di arrivare pronta alla competizione mondiale, con la Lazio che gioca un ruolo cruciale nella formazione di Soncin.