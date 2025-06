Isaksen Lazio, le parole di Agostinelli:«Di fronte ad una buona offerta bisogna venderlo. Lo sostituirei con...»

Isaksen Lazio: le parole di Agostinelli sull’esterno d’attacco biancoceleste, che è esploso quest’anno con Baroni

Sono tanti i temi su cui discutere in casa Lazio: dall’arrivo di Sarri ai diversi rumours di calciomercato. L’ex centrocampista biancoceleste Andrea Agostinelli ne ha parlato ai microfoni di Radiosei, ecco come:

SARRI-«È un nome che ‘tira’ ancora. Ha il fascino dell’allenatore sopra la media e senti anche un silenzio ingeneroso per Baroni. Con questa rosa, anche un allenatore di nome avrebbe fatto fatica a raggiungere determinati obiettivi, a mio avviso. La Lazio deve in assoluto dare parola all’allenatore per il mercato. C’è chi può spendere di più, chi meno, ma credo che Sarri – che c’è già passato – possa avere voce in capitolo. Spero che anche per lui, sia stata una scelta convinta e non di comodo. La gente credo si aspetti che abbia più che una parola sul mercato».

CALCIOMERCATO-«I nomi che leggo per il mercato mi convincono. Parisi ha mantenuto un buon livello, però io mi chiedo che fine faranno Pellegrini e Tavares. Io ripartirei da loro, credo che la Lazio abbia altre necessità. A questa squadra manca una mezzala di grande qualità. Fazzini, ad esempio, ha qualità e buona prospettiva. Che sia Fazzini o un altro profilo, alla Lazio serve una mezzala: è questa la priorità».

ISAKSEN-«A fronte di una buona offerta per me non è incedibile. A Sarri piace Berardi, lo sappiamo, io lo andrei a prendere anche adesso. Nel mercato ci vuole intelligenza e furbizia: mezzala priorità, esterno d’attacco come seconda opzione. Pio Esposito? È un giocatore da prendere».

