Isaksen, l'attaccante è pronto a riprendersi la Lazio! Ecco le sue condizioni in vista del prossimo match - Lazio News 24

Isaksen pronto al rientro: il danese vuole prendersi la Lazio. La situazione attuale

Dopo un’estate difficile, segnata da problemi fisici e da una lunga assenza forzata, Gustav Isaksen è finalmente pronto a tornare protagonista con la Lazio. Il giovane talento danese, arrivato la scorsa stagione con grandi aspettative, ha dovuto fare i conti con la mononucleosi, che lo ha tenuto lontano dal campo per tutta la preparazione estiva. Ora, però, intravede la possibilità del riscatto.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Isaksen potrebbe fare il suo debutto stagionale contro il Sassuolo, nella sfida in programma al Mapei Stadium. Anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, Sarri sta valutando di impiegarlo a gara in corso, con un ingresso previsto negli ultimi 20-30 minuti per testarne condizione e reattività.

La Lazio ha bisogno del miglior Isaksen, soprattutto per rafforzare la fascia destra d’attacco. Al momento, Cancellieri sembra favorito per partire titolare, con Pedro come alternativa d’esperienza. Ma l’obiettivo del danese è chiaro: riprendersi la maglia da titolare, conquistare la fiducia di Sarri e tornare a essere determinante nel sistema offensivo biancoceleste.

L’eventuale rientro di Isaksen arriva in un momento cruciale per la Lazio, che cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Como, la squadra di Sarri ha reagito con una prestazione convincente contro il Verona. Ora, però, serve una conferma in trasferta, dove nella scorsa stagione sono emerse le maggiori difficoltà.

Il match contro il Sassuolo non rappresenta solo una tappa importante per il ritorno di Isaksen, ma anche un test significativo per valutare la crescita complessiva della squadra. Nel 2022/23, la Lazio aveva costruito buona parte del proprio successo proprio lontano dall’Olimpico, raccogliendo 37 punti in trasferta. Lo scorso anno, invece, il rendimento esterno è drasticamente calato.

A dare forza alla squadra ci sarà anche l’entusiasmo dei tifosi: sono attesi oltre 6.000 sostenitori biancocelesti al Mapei Stadium, a testimonianza di un ambiente ancora carico di passione.

Il ritorno di Isaksen potrebbe essere una delle chiavi per rilanciare la Lazio in questo inizio di stagione. Il talento c’è, la voglia anche. Ora, tocca solo al campo parlare.