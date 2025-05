Inter, Thuram torna a parlare del pareggio contro la Lazio: ecco cosa ha detto l’attaccante

L’attaccante dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la gara pareggiata contro la Lazio nel precedente turno

Marcos Thuram ha parlato in occasione del media day.

LE PAROLE – Per la finale di Monaco penso che devi fare un mix di entrambe le cose, che però non ti pesi. Non dovremo pensare alla partita con la Lazio, dovremo cercare di avere leggerezza. Lo scudetto è passato, facciamo i complimenti al Napoli. Pensiamo solo alla finale di sabato, per me il PSG non è una sorpresa: li conosco, è un grande club con grandi giocatori e una filosofia molto chiara.