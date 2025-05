Inter Lazio, i precedenti a San Siro sono da incubo per i biancocelesti: il dato

In casa Lazio si sta preparando la super sfida di domani a San Siro contro l’Inter, con i biancocelesti che sono chiamati a sfatare un tabù

Domani alle 20:45 a San Siro andrà in scena una delle gare più decisive dell’intero torneo, con l’Inter di Inzaghi che si giocherà il titolo e con la Lazio che proverà il tutto per tutto per accedere in Champions.

C’è però un dato allarmante per i biancocelesti, dato che l’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro la Lazio in Serie A.