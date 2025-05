Inter Lazio, Lautaro rischia di non farcela: le condizioni

Condividi via email

In queste ore arrivano nuovi aggiornamenti in merito a quelle che sono le condizioni dell’attaccante dell’Inter, Lautaro

Inter Lazio sarà la prossima sfida di campionato dei biancocelesti, che dovranno compiere un miracolo per continuare a credere fino all’ultimo in una qualificazione alla prossima Champions League.

In queste ore sono emerse delle novità in merito a quelle che sono le condizioni di Lautaro Martinez, che, come riportato dal Corriere dello Sport potrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati a causa di un fastidio alla parete addominale.