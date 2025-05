Pandev così in vista di Inter-Lazio: «Stagione da Champions per gli uomini di Baroni, squadra ricca di qualità»

Pandev Inter Lazio: ecco le dichiarazioni del doppio ex in vista della sfida in programma questa sera

Sta giungendo al termine l’attesa per la penultima gara di questa Serie A di Inter e Lazio, che si disputerà questa sera a San Siro. In vista del big match, Goran Pandev è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, cercando di dare un pronostico veritiero.

Di seguito, le dichiarazioni del macedone:

RICORDI- «Con l’Inter ho festeggiato il Triplete, alla Lazio ho giocato forse il mio calcio migliore. Inter – Lazio sarà bellissima, perché entrambe giocano per grandi traguardi.»

LAZIO- «Ha fatto una bellissima stagione, merita di andare in Champions. Anche loro hanno sofferto per gli infortuni, non dimentichiamoci che hanno giocato a tutta anche in Europa League. È una squadra ricca di qualità, penso a Isaksen, Guendouzi e Rovella. Baroni ha lavorato alla grande, è sottovalutato »