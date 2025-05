Inter, Bisseck torna a parlare del rigore contro la Lazio: ecco che cosa ha detto

Il difensore dell’Inter è tornato a parlare del calcio did rigore provocato contro la Lazio nella penultima giornata

Bisseck ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del media day.

LE PAROLE – Il rigore contro la Lazio? Il calcio è così, a volte va bene e altre volte meno bene. Mi dispiace per tutti, per i tifosi, non per me. Eravamo davvero vicini a un altro scudetto, è successo e devo pensare al futuro. Ho fatto una buona gara, però tutti pensano solo a quello (ride, ndr). Anche io ho dimenticato che ho segnato. Devo crescere, possono capitare momenti del genere. Sabato è la cosa più importante e starò bene.