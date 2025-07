Insigne pista possibile? Il mercato bloccato è un grande ostacolo, ma la Lazio potrebbe agire così! - Lazio News 24

Insigne-Lazio, Lotito accelera: Sarri pronto a cambiare modulo per il fantasista campano. La situazione

Il progetto Insigne-Lazio prende forma e si fa sempre più concreto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito avrebbe assicurato a Maurizio Sarri il proprio impegno per portare Lorenzo Insigne a Formello nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è permettere all’ex Napoli di iniziare già da subito il processo di integrazione con la squadra, anche prima della definizione formale dell’operazione.

Il nodo principale resta quello delle garanzie assicurative, ancora in fase di definizione. Si tratta di un passaggio tecnico delicato, soprattutto considerando che Insigne è sotto contratto con il Toronto FC e tornerebbe in Serie A in una formula che dovrà garantire piena tutela sia al calciatore che al club.

Il binomio Insigne-Lazio non rappresenta soltanto un suggestivo ritorno in Italia per il numero 10 della Nazionale, ma anche un cambio di rotta importante per lo stesso Sarri. Se l’operazione dovesse andare in porto, il tecnico toscano sarebbe pronto a mettere da parte il suo classico 4-3-3 per adattarsi alle caratteristiche del fantasista campano. Le alternative tattiche già valutate includono un 4-2-3-1, con Insigne schierato alle spalle della punta, oppure un 4-3-1-2, dove agirebbe da trequartista centrale.

Il legame tra Insigne e Sarri è solido e risale ai tempi d’oro del Napoli, quando i due contribuirono a scrivere pagine importanti della recente storia azzurra. Il tecnico conosce bene il talento dell’attaccante e sa come metterlo nelle condizioni ideali per rendere al massimo. Il progetto Insigne-Lazio, dunque, non è solo una mossa di mercato, ma una scelta tecnica ben ponderata.

L’arrivo di un giocatore come Insigne permetterebbe alla Lazio di aumentare sensibilmente la propria qualità offensiva, dando anche maggiore imprevedibilità alla manovra. In più, la sua esperienza internazionale porterebbe nuova leadership all’interno dello spogliatoio.

Il progetto Insigne-Lazio potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, con la società biancoceleste che lavora per superare gli ultimi ostacoli burocratici. Una volta risolti, l’ex Napoli sarà pronto a vestire la maglia biancoceleste e iniziare una nuova avventura in Serie A, sotto la guida dell’allenatore che più di tutti ha saputo esaltarne le doti.