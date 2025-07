Insigne-Lazio, Sarri insiste e la trattativa decolla? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Insigne-Lazio, Sarri insiste: l’obiettivo è portarlo subito a Formello. La situazione attuale

Il sogno di Maurizio Sarri si chiama Lorenzo Insigne. Il tecnico della Lazio, frenato dal blocco del mercato in entrata, continua a spingere con decisione per riabbracciare il suo ex pupillo ai tempi del Napoli. L’idea Insigne-Lazio prende corpo giorno dopo giorno, nonostante le complicazioni burocratiche che impediscono al club di formalizzare nuovi tesseramenti fino a gennaio.

Insigne, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS, è entusiasta all’idea di lavorare nuovamente con Sarri e si sarebbe già detto disponibile a rivedere le proprie richieste economiche. Secondo fonti vicine all’ambiente biancoceleste, l’esterno offensivo avrebbe accettato di scendere a 2,5 milioni di euro netti a stagione, pur di rientrare in Italia e tornare a mettersi in gioco ad alti livelli. Un segnale chiaro di quanto l’operazione Insigne-Lazio non sia solo una suggestione, ma un obiettivo concreto.

Come già anticipato nei giorni scorsi, il piano del club capitolino sarebbe quello di portare Insigne a Formello il prima possibile, anche se non potrà essere tesserato ufficialmente prima del mercato invernale. La strategia è semplice: inserirlo subito nel gruppo, permettergli di allenarsi con la squadra, conoscere i compagni e assimilare il sistema di gioco di Sarri. Il tutto in attesa del possibile via libera da parte del nuovo organo di controllo federale, che potrebbe arrivare tra novembre e dicembre.

Il presidente Claudio Lotito è al lavoro per trovare una soluzione che consenta di concretizzare questa operazione senza violare i vincoli imposti dal blocco. L’idea Insigne-Lazio non è solo un’operazione di mercato, ma anche una risposta tecnica e simbolica alla mancanza di acquisti. Per Sarri, avere a disposizione un giocatore come Insigne significherebbe ritrovare un interprete perfetto per il suo sistema offensivo, capace di dare imprevedibilità e qualità al reparto avanzato.

Mentre l’attesa per sbloccare il mercato continua, la Lazio prova a muoversi d’anticipo. L’asse Insigne-Lazio si rafforza ogni giorno: l’intesa tra allenatore, società e giocatore è solida, e il ritorno dell’ex Napoli in Serie A sembra sempre più vicino.