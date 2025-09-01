Insigne-Lazio, pressing ulteriore per comprare l'attaccante. La situazione - Lazio News 24

Insigne-Lazio: incontro a Cortina, l’esterno vuole tornare da Sarri. Tutto rimandato a gennaio

Il nome di Lorenzo Insigne continua a circolare con insistenza intorno all’ambiente biancoceleste, alimentando un possibile scenario di mercato che potrebbe infiammare la sessione invernale. Il binomio Insigne-Lazio torna dunque d’attualità, e non è solo una suggestione estiva: ci sono stati contatti reali, concreti, e la volontà del giocatore sembra chiara.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi si è svolto un incontro riservato a Cortina d’Ampezzo tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e l’agente di Insigne. Un faccia a faccia che ha confermato l’interesse reciproco: da un lato il club biancoceleste, sempre alla ricerca di profili tecnici e di esperienza per rafforzare l’organico; dall’altro il calciatore, desideroso di tornare in Serie A e di ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto probabilmente le stagioni migliori della sua carriera a Napoli.

Il progetto Insigne-Lazio non è tuttavia immediato. Al momento, infatti, non esistono le condizioni per chiudere un trasferimento prima della chiusura del mercato estivo. L’unica finestra utile per concretizzare l’operazione resta quella di gennaio, quando potrebbero cambiare gli equilibri interni sia della Lazio che del Toronto FC, club canadese in cui Insigne gioca attualmente in MLS.

Il fantasista campano, classe 1991, sembra avere già espresso il suo gradimento per la destinazione Lazio. Vuole tornare protagonista nel calcio italiano e ritrovare motivazioni che in Nord America si sono un po’ smarrite. Alla Lazio, Insigne porterebbe qualità, esperienza internazionale e la capacità di accendere le partite con una giocata, caratteristiche che a Sarri non dispiacerebbero affatto.

L’operazione, ovviamente, non sarà semplice: restano da valutare gli aspetti economici, in particolare l’ingaggio molto elevato che Insigne percepisce attualmente a Toronto. Ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza e agevolare una trattativa sulla base di un prestito o di una formula vantaggiosa per entrambe le parti.

Per ora, il dossier Insigne-Lazio resta in standby, ma gennaio non è così lontano. Se le condizioni matureranno, non è escluso che questo matrimonio possa davvero concretizzarsi nei primi giorni del 2026. E a quel punto, Sarri avrebbe un’arma in più.