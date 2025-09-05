Insigne-Lazio, apertura totale per l'ingaggio dell'attaccante. Ecco le ultime - Lazio News 24

Insigne-Lazio, apertura totale per l’acquisto. Quali sono le attuali novità? Il punto

Insigne-Lazio, un’ipotesi che inizia a farsi sempre più concreta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la possibilità che Lorenzo Insigne possa vestire la maglia biancoceleste è strettamente legata all’esito della vicenda legata al blocco del mercato che sta coinvolgendo la società capitolina.

Come noto, la Lazio è in attesa del verdetto definitivo da parte della nuova Commissione indipendente, chiamata a esprimersi sul blocco imposto al club. Una situazione che ha complicato notevolmente la campagna acquisti estiva, costringendo la dirigenza a fermare ogni operazione in entrata. Tuttavia, le prossime settimane saranno decisive per capire se e quando il mercato potrà riprendere pienamente.

Se dovesse arrivare il tanto atteso sblocco totale, l’affare Insigne-Lazio potrebbe concretizzarsi già nel mese di dicembre. In quel caso, infatti, il club sarebbe autorizzato a tesserare l’ex capitano del Napoli anche prima della finestra di mercato invernale. Un’operazione che, sotto il profilo tecnico e d’esperienza, darebbe un impulso importante alla rosa allenata da Maurizio Sarri, che già in passato ha saputo valorizzare al massimo le qualità di Insigne.

L’alternativa, in caso di sblocco parziale, sarebbe attendere il 2 gennaio, ovvero l’inizio ufficiale della sessione di mercato invernale. Ma anche in questo scenario esiste un vincolo importante: per poter tesserare Insigne, la Lazio dovrebbe prima liberare spazio nel monte ingaggi, cedendo un calciatore con uno stipendio equivalente.

In ogni caso, il tema Insigne-Lazio resta attuale e centrale nei piani futuri del club. Il giocatore, attualmente ai margini del progetto del Toronto FC, ha manifestato apertura verso un ritorno in Serie A, preferibilmente in una piazza dove possa ritrovare stimoli e centralità. E la Lazio, complici la presenza di Sarri e la voglia di rilancio, rappresenta un contesto ideale.

Nonostante le incertezze burocratiche, a Formello si lavora sottotraccia per non farsi trovare impreparati. Un’eventuale accelerazione sul fronte della Commissione potrebbe spalancare le porte a uno dei colpi più suggestivi della prossima finestra di mercato.

Nel frattempo, i tifosi sognano e il binomio Insigne-Lazio comincia a prendere forma non solo nei titoli di giornale, ma anche nelle strategie concrete della società.