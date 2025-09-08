Insigne-Lazio, fumata bianca in arrivo? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Insigne-Lazio, un’ipotesi sempre più concreta: Lotito valuta due strade per l’affondo

Il binomio Insigne-Lazio continua a prendere forma e resta una delle ipotesi più affascinanti di questo periodo di stallo sul mercato biancoceleste. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il possibile approdo dell’ex capitano del Napoli alla corte di Maurizio Sarri non è affatto tramontato. Anzi, la pista resta calda e potrebbe concretizzarsi già entro le prossime settimane, se si sbloccheranno le condizioni economiche che attualmente frenano ogni operazione.

Al momento, la Lazio è ferma a causa dei vincoli imposti dal parametro sul costo del lavoro allargato, che ne limita la possibilità di effettuare nuovi tesseramenti. Tuttavia, come sottolinea il quotidiano romano, ci sarebbero due possibili finestre temporali in cui l’affare Insigne-Lazio potrebbe finalmente andare in porto.

Prima finestra: inizio dicembre

La prima ipotesi riguarda il mese di dicembre. Se la società capitolina riuscisse a concludere positivamente la trattativa con il nuovo sponsor – una tech company con cui Claudio Lotito è in contatto – potrebbe generarsi un introito importante, tale da permettere il risanamento dei parametri economici richiesti dalla Lega. Questo sblocco permetterebbe alla Lazio di tesserare Lorenzo Insigne prima della finestra invernale di mercato.

Seconda opzione: gennaio a saldo zero

L’alternativa più probabile resta però gennaio, quando il club potrà operare “a saldo zero”, ossia senza incidere ulteriormente sui conti, sfruttando eventuali cessioni o uscite per bilanciare l’ingresso dell’ex Toronto FC. Il nome di Insigne resta in cima alla lista delle priorità, non solo per il valore tecnico ma anche per l’affidabilità tattica in un sistema che Sarri conosce e padroneggia alla perfezione.

Il nodo economico

Ovviamente, la buona riuscita dell’operazione Insigne-Lazio dipenderà anche dalla disponibilità del giocatore a rivedere l’ingaggio percepito in MLS, dove guadagnava cifre fuori scala rispetto agli standard della Serie A. Ma il desiderio di tornare protagonista in Italia e la possibilità di lavorare di nuovo con Sarri potrebbero fare la differenza.

Insomma, l’operazione Insigne-Lazio non è semplice, ma nemmeno impossibile. Le prossime tre settimane saranno decisive per capire se questo matrimonio potrà davvero realizzarsi.