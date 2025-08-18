Insigne-Lazio, rischia di sfumare il colpo? Tuttavia l'attaccante pensa che... - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne sogna il ritorno in Italia, attesa per il sì definitivo

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto tingersi d’azzurro con un nome che ha scritto pagine importanti del calcio italiano: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, oggi al Toronto FC, ha deciso di mettere in pausa tutte le offerte ricevute in questa sessione estiva, in attesa di poter realizzare un sogno personale e sportivo: tornare in Italia per vestire la maglia biancoceleste e riabbracciare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha espresso il suo miglior calcio.

La volontà del giocatore è chiara: Insigne punta dritto alla Lazio. Il legame con Sarri, costruito negli anni d’oro a Napoli, resta fortissimo e rappresenta un fattore chiave nella scelta dell’attaccante. Nonostante qualche settimana fa il direttore sportivo Angelo Fabiani avesse ridimensionato le voci di un possibile arrivo del fantasista campano, l’edizione odierna de La Repubblica rilancia la notizia: la trattativa, seppur in fase di stallo, sarebbe ancora viva.

Secondo quanto riportato, Insigne è pronto ad aspettare. Il suo contratto con il Toronto FC scade a dicembre 2025, ma l’idea di tornare protagonista in Serie A lo spinge a valutare seriamente la possibilità di un addio anticipato alla MLS. Tuttavia, per concretizzare il trasferimento, sarà necessario attendere almeno qualche mese: la Lazio, infatti, al momento non può affondare il colpo a causa di vincoli economici e strategici legati al monte ingaggi e alla rosa attuale.

Il Calciomercato Lazio, quindi, resta vigile. L’ipotesi Insigne non è affatto tramontata, anzi: il club capitolino monitora da vicino l’evoluzione della situazione, pronto a intervenire nel momento più opportuno. Per Sarri, avere a disposizione un calciatore come Insigne significherebbe aggiungere estro, esperienza e qualità al reparto offensivo, caratteristiche che mancano in parte nell’attuale rosa biancoceleste.

In attesa di sviluppi, Lorenzo Insigne continua ad allenarsi e a restare in forma, tenendo il telefono acceso per quella chiamata tanto attesa. Il Calciomercato Lazio potrebbe quindi regalare ai tifosi un colpo di grande impatto emotivo e tecnico, riportando in Serie A uno dei talenti più amati degli ultimi anni. Il countdown è iniziato: il ritorno di Insigne in Italia potrebbe essere solo questione di tempo.