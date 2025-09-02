Insigne-Lazio, contatti avviati. Ecco la prossima mossa di Claudio Lotito - Lazio News 24

Insigne-Lazio, contatti avviati: gennaio può essere la chiave per il ritorno in Serie A

Il nome di Lorenzo Insigne torna a circolare con forza nel calciomercato italiano, e in particolare attorno alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi si sarebbe tenuto un incontro riservato a Cortina d’Ampezzo tra il presidente biancoceleste Claudio Lotito e l’agente dell’ex capitano del Napoli.

L’incontro, sebbene informale, ha riacceso le voci su un possibile asse Insigne-Lazio, destinato a diventare uno dei temi caldi della prossima finestra invernale. L’attaccante attualmente gioca nel Toronto FC, in MLS, ma il suo desiderio è chiaro: vuole tornare in Italia e sogna di farlo ritrovando Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto la stagione più brillante della sua carriera.

Secondo le fonti vicine all’ambiente biancoceleste, Insigne avrebbe manifestato un forte gradimento per la destinazione Lazio. Non solo per motivi tecnici, ma anche per il rapporto umano e professionale con Sarri, che lo valorizzò enormemente durante il ciclo napoletano. Il tecnico laziale, da parte sua, non sarebbe affatto contrario all’ipotesi di riabbracciare il suo vecchio pupillo.

Tuttavia, al momento non c’è spazio per operazioni di mercato: la trattativa Insigne-Lazio può essere concretamente discussa solo a gennaio, con l’apertura del calciomercato invernale. Le attuali condizioni economiche e regolamentari rendono impossibile un trasferimento prima di quella data. Inoltre, sarà necessario trovare un accordo sostenibile sul piano dell’ingaggio, oggi molto elevato per gli standard della Serie A.

La Lazio, che ha iniziato la stagione con qualche difficoltà e cerca maggiore imprevedibilità in attacco, potrebbe vedere in Insigne una risorsa tecnica preziosa, capace di portare qualità, esperienza e leadership.

Il dossier Insigne-Lazio resta dunque in stand-by, ma è tutt’altro che chiuso. Anzi, le basi per intavolare un discorso serio sono già state gettate, e molto dipenderà dalla volontà di tutte le parti coinvolte di trovare un’intesa a gennaio.

Nel frattempo, i tifosi biancocelesti possono sognare un colpo che, per prestigio e simbolismo, avrebbe un impatto forte anche fuori dal campo.