Insigne-Lazio, pista ancora calda? Quell'ostacolo potrebbe diventare fatale per i biancocelesti - Lazio News 24

Insigne-Lazio: pista in raffreddamento, ostacoli logistici e dubbi sul futuro

Il sogno Insigne-Lazio potrebbe già essersi raffreddato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la trattativa che avrebbe potuto riportare Lorenzo Insigne in Serie A, proprio con la maglia della Lazio, sta attraversando una fase di stallo, se non di chiusura anticipata. Il motivo principale? Problemi logistici e contrattuali che stanno complicando il possibile accordo.

L’esterno offensivo ex Napoli, attualmente in forza al Toronto FC in MLS, avrebbe manifestato il desiderio di tornare in Italia per rilanciarsi in un contesto competitivo e familiare. L’ipotesi Insigne-Lazio sembrava una delle più affascinanti del calciomercato estivo, anche per l’alto profilo del giocatore e la sua lunga esperienza in Serie A. Tuttavia, la situazione si è fatta più complessa nelle ultime ore.

Il nodo principale riguarda l’impossibilità per Insigne di allenarsi con continuità a Formello, centro sportivo della Lazio. Le dinamiche legate al contratto con il Toronto, unite alla distanza geografica e agli impegni ancora in corso con il club canadese, rendono difficoltosa ogni tipo di integrazione immediata con il gruppo biancoceleste. Senza la possibilità di lavorare quotidianamente sul campo con i nuovi compagni, ogni ipotesi di inserimento tecnico rischia di diventare impraticabile.

Un altro elemento che allontana lo scenario Insigne-Lazio è l’ingaggio del giocatore. Attualmente, l’ex capitano del Napoli percepisce uno stipendio elevatissimo in MLS, difficilmente sostenibile per la Lazio, se non attraverso una formula molto complessa e con il contributo economico del Toronto. Le parti hanno dialogato, ma al momento non sembrano esserci margini concreti per una chiusura positiva.

Sul fronte tecnico, Marco Baroni avrebbe accolto positivamente un profilo come quello di Insigne, capace di garantire esperienza, qualità e imprevedibilità sulle corsie esterne. Tuttavia, anche il nuovo allenatore è consapevole che una trattativa di questo tipo necessita di condizioni ideali, che al momento non ci sono.

La sensazione, quindi, è che la suggestione Insigne-Lazio sia destinata a rimanere tale. A meno di sviluppi clamorosi o cambi di scenario nei prossimi giorni, l’operazione sembra destinata a sfumare. La Lazio continua a monitorare il mercato per rinforzare il reparto offensivo, ma con Insigne le strade sembrano ormai destinate a separarsi prima ancora di incontrarsi davvero.