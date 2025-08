Insigne-Lazio, salta completamente la trattativa biancoceleste? La situazione attuale - Lazio News 24

Condividi via email

Insigne-Lazio, trattativa in stand-by: tra sogno e ostacoli concreti. La situazione attuale

La suggestione Insigne-Lazio ha infiammato i tifosi biancocelesti negli ultimi giorni, riportando sotto i riflettori l’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura in MLS con il Toronto FC. Il possibile ritorno in Italia del fantasista classe ’91 sembrava destinato a concretizzarsi proprio con la Lazio, club in cui ritroverebbe Maurizio Sarri, allenatore con cui aveva vissuto stagioni esaltanti ai tempi del Napoli.

Il legame tra Insigne e Sarri è noto: sotto la guida del tecnico toscano, l’esterno offensivo ha vissuto forse il miglior periodo della sua carriera, interpretando alla perfezione il ruolo di esterno sinistro nel 4-3-3 sarriano. Proprio questo rapporto speciale aveva alimentato l’idea di un clamoroso affare Insigne-Lazio, con il giocatore desideroso di tornare competitivo in Serie A e la società pronta a regalare al mister un innesto di esperienza e qualità.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, la trattativa Insigne-Lazio si è progressivamente raffreddata. I motivi sono molteplici e non di poco conto. Il primo ostacolo è di tipo burocratico: il blocco del mercato imposto dalla Covisoc ha di fatto congelato qualsiasi operazione in entrata per il club biancoceleste. Questo impedimento tecnico rende difficile formalizzare accordi, soprattutto con calciatori che, come Insigne, vorrebbero sistemare il proprio futuro rapidamente.

Il secondo ostacolo riguarda l’aspetto economico. L’ingaggio richiesto dall’entourage del giocatore è molto alto, fuori dai parametri attuali della Lazio, che ha già un monte stipendi impegnativo. Nonostante la stima reciproca tra Sarri e Insigne, il club non è intenzionato a stravolgere l’equilibrio finanziario per un singolo colpo, per quanto affascinante possa essere.

Al momento, quindi, la pista Insigne-Lazio sembra essersi raffreddata sensibilmente. L’agente del giocatore ha confermato che sono in corso valutazioni sul futuro, ma nessuna trattativa concreta è in fase avanzata. Rimane l’ipotesi di un ritorno in Serie A, ma la destinazione Lazio appare oggi meno probabile rispetto a quanto si pensasse inizialmente.

Il futuro di Insigne resta incerto, ma la porta non è completamente chiusa. Se le condizioni dovessero cambiare – a livello economico o regolamentare – il capitolo Insigne-Lazio potrebbe riaprirsi. Per ora, però, resta solo una suggestione estiva.