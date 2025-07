Insigne-Lazio, l'affare potrebbe andare in porto? Spunta fuori questa possibilità. Le ultime - Lazio News 24

Insigne-Lazio, l’ipotesi prende forma: Lotito e Sarri valutano l’anticipo a Formello. La situazione

Il nome di Lorenzo Insigne continua a tenere banco nel panorama biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il dossier Insigne-Lazio è attualmente l’unico vero tema caldo sul tavolo delle trattative della società capitolina, complice il blocco momentaneo del mercato in entrata.

Il presidente Claudio Lotito, pur consapevole delle difficoltà operative legate al tesseramento, ha avuto un confronto diretto con Maurizio Sarri per valutare la fattibilità dell’operazione. L’idea che sta prendendo piede è quella di far arrivare Insigne a Formello già nelle prossime settimane, permettendogli di allenarsi con la squadra nonostante l’impossibilità di essere tesserato fino a gennaio.

Il progetto Insigne-Lazio non è solo una suggestione mediatica, ma un piano che il club sta considerando seriamente per dare esperienza e qualità al reparto offensivo. Insigne, da parte sua, ha dato piena disponibilità ad attendere l’apertura del mercato invernale, ma ha anche espresso il desiderio di entrare fin da subito in contatto con l’ambiente biancoceleste. Vuole calarsi nel gruppo, conoscere lo staff tecnico e iniziare a lavorare sotto la guida di Sarri, con cui ha condiviso una delle migliori stagioni della sua carriera al Napoli.

Il legame tra Insigne e Sarri è un elemento centrale nella possibile riuscita dell’operazione. Il tecnico toscano conosce bene le caratteristiche dell’esterno offensivo e ritiene che, in un contesto tattico preciso come quello della Lazio, possa ancora fare la differenza. In un periodo in cui la Lazio fatica a trovare soluzioni convincenti in avanti, l’idea Insigne-Lazio rappresenta una possibile svolta.

L’arrivo anticipato del giocatore a Formello servirebbe anche ad accelerare l’inserimento negli schemi e nella quotidianità del gruppo, rendendo il suo impatto più immediato quando sarà possibile il tesseramento a gennaio.

Con il calciomercato bloccato, il club valuta soluzioni alternative per rinforzare la rosa: tra tutte, la pista Insigne-Lazio è quella che sta assumendo contorni sempre più concreti. Ora resta da capire se le condizioni tecniche e logistiche permetteranno di trasformare questa opportunità in una realtà operativa.