Il caso Lorenzo Insigne alla Lazio: tra speranze e incertezze del mercato bloccato

Insigne Lazio, tra speranze e incertezze si continua a lavorare per dare a Sarri uno svincolato di lusso che conosce bene: le ultime

Il nome di Lorenzo Insigne continua a gravitare attorno alla Lazio, ma la sua situazione è emblematica delle difficoltà che il club sta affrontando in un mercato bloccato. L’ex Napoli è uno svincolato di lusso, e la sua possibile adesione alla rosa biancoceleste è legata a calcoli di bilancio complessi e a tempi che non dipendono solo dalla volontà del giocatore o del tecnico.

La Lazio non può permettersi di pagargli in anticipo lo stipendio solo per allenarsi a Formello, poiché ciò minerebbe una situazione di bilancio già precaria, legata a parametri come il “costo del lavoro allargato”, l’unico rimasto in vigore dopo il 1° luglio. La chiave per sbloccare questa e altre operazioni secondo il Messaggero passa attraverso l’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2025 da parte del consiglio di gestione, prevista tra il 15 e il 22 settembre. Solo dopo l’analisi di questi dati e la valutazione da parte del nuovo organismo che sostituirà la Covisoc (non prima di novembre), si potrà avere un responso definitivo sulla possibilità di tesserare Insigne.

Questa incertezza sta mettendo sotto pressione il giocatore stesso. Insigne sta spingendo per una soluzione con la Lazio, ma allo stesso tempo sta riconsiderando le offerte che gli sono arrivate da altri club italiani come Udinese e Sassuolo, oltre a quelle dall’estero. La “fregatura” di fine giugno, come definita dal testo, con il pupillo già in bilico e senza prospettive sicure, ha reso Sarri più cauto. Il tecnico ora pretende di analizzare a fondo tutto ciò che ha in mano, senza fidarsi di promesse incerte. La situazione di Insigne, quindi, resta in bilico, condizionata da dinamiche economiche e burocratiche che trascendono la sua volontà di indossare la maglia biancoceleste.