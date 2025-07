Insigne-Lazio, salta completamente la trattativa biancoceleste? La situazione attuale - Lazio News 24

Condividi via email

Insigne-Lazio, la trattativa si raffredda: troppi ostacoli per il ritorno in Serie A. La situazione attuale

Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Insigne è tornato a circolare con insistenza intorno al mondo biancoceleste, alimentando le speranze di un colpo suggestivo: il ritorno dell’ex capitano del Napoli in Italia, precisamente alla corte di Maurizio Sarri. L’ipotesi Insigne-Lazio era stata presa seriamente in considerazione, anche perché il tecnico toscano conserva un legame molto forte con il fantasista che aveva esaltato ai tempi partenopei.

Lo svincolo da Toronto aveva riacceso le attenzioni di diversi club, ma la Lazio sembrava tra le più interessate, soprattutto per volere diretto di Sarri. Tuttavia, con il passare dei giorni, la pista Insigne-Lazio si sta progressivamente raffreddando, complici una serie di ostacoli non banali che rendono l’operazione sempre meno praticabile.

Il primo problema è di natura burocratica: il blocco imposto dalla Covisoc sul mercato ha rallentato ogni possibile trattativa in entrata, rendendo impossibile formalizzare operazioni fino a nuova comunicazione. Un limite che pesa soprattutto su colpi da chiudere in tempi brevi, come nel caso di Insigne, attualmente senza squadra ma desideroso di trovare una nuova destinazione già nelle prossime settimane.

A questo si aggiunge una questione economica tutt’altro che secondaria: l’ingaggio dell’ex numero 10 della Nazionale è tuttora molto elevato. Le richieste avanzate dal suo entourage rappresentano un ostacolo importante per la Lazio, che deve fare i conti con un monte stipendi già piuttosto pesante. Nonostante l’interesse del club e la volontà di Sarri, il nodo economico si sta rivelando uno dei principali fattori di stallo nella trattativa Insigne-Lazio.

Negli ultimi giorni, l’agente del calciatore aveva annunciato l’intenzione di chiarire il futuro del suo assistito, ma per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali. L’impressione è che il sogno Insigne-Lazio sia destinato a rimanere tale, almeno per ora.

Resta da capire se le condizioni potranno cambiare nel corso delle prossime settimane, magari con un ridimensionamento delle richieste o con uno sblocco della situazione societaria. Per ora, però, il ritorno di Insigne in Serie A sembra sempre più distante, e l’ipotesi Lazio appare meno concreta di quanto si immaginasse inizialmente.