Insigne Lazio, tutto pronto per il ritorno in Italia? Parla l’agente dell’ex giocatore del Napoli

Insigne Lazio, è ormai tutto pronto per il ritorno in Serie A? Le dichiarazioni dell’agente dell’ex calciatore del Napoli

Il possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne, esterno offensivo classe 1991 noto per la sua tecnica sopraffina e il ruolo da bandiera nel Napoli per oltre un decennio, continua ad animare la scena del calciomercato estivo. Dopo aver concluso la sua esperienza in Major League Soccer con il Toronto FC, dove ha militato per due stagioni, il calciatore napoletano è attualmente svincolato e in cerca di una nuova avventura professionale.

Il suo nome è stato accostato alla Lazio, club allenato da Maurizio Sarri, ex tecnico di Juve, Napoli e Chelsea e noto per il suo approccio pragmatico. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, si è trattato di una semplice suggestione. “Non c’è nulla di concreto”, ha affermato il dirigente, frenando l’entusiasmo dei tifosi.

Parallelamente, si è ipotizzato anche un ritorno al Napoli, squadra con cui Insigne ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, oltre a diventare uno dei volti più amati dai tifosi partenopei.

Il futuro dell’attaccante resta dunque incerto, tra affetto nostalgico e strategie di club. Insigne rappresenta un profilo di grande esperienza e carisma, ancora in grado di dare un contributo importante ad alti livelli. La sua prossima destinazione sarà con ogni probabilità decisa nelle settimane a venire, con molti club italiani ed esteri che osservano con interesse. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il suo agente ha chiarito la situazione attuale.

PAROLE – «Insigne a Napoli? In questo momento no, ci sarebbero i presupposti tecnici e tattici. Il presidente vuole continuare per un nuovo corso e continua questo new deal, credo che prevalga questa linea. Però a livello umano c’è questo gradimento»