Insigne-Lazio, missione possibile per i biancocelesti. Ecco cosa ha fatto sapere Lotito! - Lazio News 24

Insigne-Lazio, Lotito promette a Sarri: «Lo porto a Formello il prima possibile». La promessa

Il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne alla Lazio si fa sempre più concreto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito avrebbe dato la sua parola a Maurizio Sarri per portare l’ex capitano del Napoli a Formello il prima possibile. La trattativa legata al binomio Insigne-Lazio è in fase avanzata, ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, in particolare le garanzie assicurative necessarie per formalizzare l’accordo.

L’intenzione della società biancoceleste è quella di accelerare i tempi, anche solo per permettere a Insigne di iniziare a integrarsi con il gruppo squadra. Il giocatore, attualmente sotto contratto con il Toronto FC in MLS, ha manifestato interesse a tornare in Italia e ritrovare Sarri, tecnico con cui ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni calcistiche.

Il possibile arrivo di Insigne alla Lazio potrebbe anche segnare un importante cambio di rotta tattico per l’allenatore toscano. Fedele interprete del 4-3-3, Sarri sarebbe disposto a modificare il proprio assetto tattico per valorizzare al massimo il talento del fantasista campano. In caso di approdo alla Lazio, infatti, si fanno sempre più insistenti le ipotesi di un passaggio al 4-2-3-1 o a un 4-3-1-2, sistemi di gioco che prevedono un trequartista centrale dietro le punte, ruolo che si adatterebbe perfettamente alle caratteristiche di Insigne.

Il progetto Insigne-Lazio non è solo una suggestione di mercato, ma sta assumendo contorni sempre più realistici. Sarri considera l’ex Napoli una pedina preziosa per aumentare la qualità tecnica e l’imprevedibilità della manovra offensiva. Inoltre, l’esperienza internazionale di Insigne sarebbe un valore aggiunto per un gruppo giovane che punta a confermarsi anche in campo europeo.

Resta ora da sciogliere il nodo legato alle assicurazioni e ad alcuni aspetti burocratici, ma l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo. Se tutto dovesse andare come previsto, la Lazio potrebbe presto accogliere uno dei fantasisti più talentuosi degli ultimi anni, e il progetto Insigne-Lazio diventerebbe realtà concreta.