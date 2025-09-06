Insigne-Lazio, grandi possibilità per questo acquisto. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Insigne-Lazio, il sogno resiste: si attende il via libera da Lotito

Il nome di Lorenzo Insigne continua a campeggiare sul taccuino della dirigenza biancoceleste, alimentando il dibattito sul possibile ritorno del fantasista campano in Serie A. L’operazione Insigne-Lazio non è ancora tramontata e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è tuttora tra le ipotesi concrete prese in esame dal club capitolino in vista delle prossime mosse di mercato.

Insigne, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, è rimasto in attesa di una proposta concreta per rientrare nel calcio italiano. Tra i club interessati c’è proprio la Lazio, spinta dalla volontà di Maurizio Sarri, che accoglierebbe con entusiasmo un giocatore già allenato e valorizzato ai tempi del Napoli. Il tecnico toscano conosce perfettamente le qualità di Insigne e sarebbe pronto a costruire attorno a lui un nuovo asse offensivo con Felipe Anderson e Immobile.

L’operazione Insigne-Lazio però non è semplice. Il nodo principale resta di natura economica. È previsto un nuovo contatto tra la società biancoceleste e il procuratore del calciatore, Andrea D’Amico, per definire con maggiore chiarezza i dettagli relativi a cifre e durata del contratto. Soltanto dopo questo confronto, che avverrà nei prossimi giorni, si capirà se la trattativa potrà decollare o se invece sarà archiviata definitivamente.

Il presidente Claudio Lotito, attualmente impegnato a Cortina, dovrebbe fare ritorno nella Capitale a breve. Il suo rientro sarà determinante per prendere una decisione definitiva sull’affare Insigne-Lazio, che richiede un investimento importante ma potrebbe rappresentare anche un segnale forte alla tifoseria dopo una stagione di transizione.

Nel frattempo, Insigne prende tempo. Il calciatore ha ricevuto manifestazioni di interesse anche da altri club italiani e stranieri, ma non ha ancora dato priorità a nessuna destinazione. Il suo desiderio resta quello di tornare protagonista in Serie A e la Lazio rappresenterebbe una scelta gradita, anche dal punto di vista personale, per la possibilità di ricongiungersi con Sarri e rilanciarsi in un progetto ambizioso.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva: il binomio Insigne-Lazio continua ad affascinare, ma serve un’accelerazione concreta per trasformare il sogno in realtà.