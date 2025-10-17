Insigne alla Lazio? Quell'ex ha le idee molto chiare sull'acquisto dell'attaccante - Lazio News 24

Insigne-Lazio, Giordano apre: «Meglio averlo che no, anche al 60%». Le parole

Nel corso di un collegamento con Radio Laziale, l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha detto la sua su vari temi legati alla squadra capitolina, soffermandosi in particolare sull’ipotesi Insigne-Lazio, un nome che potrebbe infiammare il mercato nei prossimi mesi. Secondo Giordano, l’arrivo dell’ex capitano del Napoli sarebbe una scommessa interessante, purché il calciatore ritrovi la giusta condizione fisica.

«Insigne-Lazio? Dipende tutto dalle sue condizioni. Parliamo di un giocatore di talento assoluto, che però nell’ultimo anno è stato quasi inattivo. Tuttavia, meglio averlo a disposizione che rinunciarci. Anche solo al 60%, Insigne può dare molto più di tanti altri. Non gioca una partita vera da tempo, ma la sua qualità non si discute», ha dichiarato Giordano.

L’ex bomber ha poi fatto un confronto con Bernardeschi, altro ex «italiano in Canada»: «Bernardeschi l’ho visto bene fisicamente, mentre Insigne è da valutare. Ma se sta bene, l’operazione Insigne-Lazio può essere molto interessante per una squadra che ha bisogno di esperienza e imprevedibilità».

Sul fronte uscite, Giordano ha commentato anche la situazione di Isaksen, che potrebbe lasciare la Lazio in caso di un’offerta adeguata, soprattutto considerando l’ascesa di Cancellieri. Tuttavia, secondo lui, mancano ancora certezze sulla direzione tecnica del club e su come sarà costruita la rosa per la prossima stagione.

Parlando di portieri, Mandas resta un rebus: «Se l’allenatore punta su Provedel, Mandas rischia di svalutarsi. Ha fatto vedere buone cose, ma non è un fenomeno. A gennaio, se arrivano richieste, va valutata l’uscita».

Infine, Giordano ha detto la sua sul match imminente tra Atalanta e Lazio: «La Lazio spesso mette in difficoltà l’Atalanta. Ricordo gol decisivi di Felipe Anderson e Dele-Bashiru. Bisogna essere aggressivi, sfruttare gli spazi e non arretrare. I nerazzurri sono forti, ma la Lazio può dire la sua».

Menzione speciale anche per Sulemana: «Mi piace molto, è rapidissimo, anche più di Lookman. Ha corsa e leggerezza, credo che farà strada».

In conclusione, l’ipotesi Insigne-Lazio resta affascinante: un nome importante che, se in forma, potrebbe rappresentare un colpo di esperienza e classe per la squadra di Sarri.