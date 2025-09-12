Calciomercato Lazio, Insigne vuole solo i biancocelesti. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne aspetta una chiamata da Lotito, Sarri apre al ritorno

Il nome di Lorenzo Insigne continua a circolare con insistenza attorno al mondo biancoceleste. L’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo la sua esperienza in MLS, guarda con interesse alla possibilità di rientrare in Serie A, e in particolare al progetto della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante è in attesa di una chiamata dalla dirigenza capitolina. Il sogno di tornare a lavorare con Maurizio Sarri, tecnico con cui ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni a Napoli, è ancora vivo. Ma la situazione resta in stallo.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, il profilo di Insigne rappresenterebbe un’aggiunta di esperienza e qualità per il reparto offensivo. Tuttavia, nonostante il via libera tecnico di Sarri, sembrano più fredde le intenzioni di Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani, che al momento non considerano prioritario il suo inserimento nella rosa.

Calciomercato Lazio: Insigne dice no a Parma e Sassuolo

Nei giorni scorsi, Insigne ha rifiutato le proposte di Parma e Sassuolo, due club che gli avevano offerto un rientro immediato in Serie A. Il fantasista partenopeo ha detto no con decisione, nella speranza di poter vestire la maglia della Lazio, un’ipotesi che lui considera ancora aperta. La porta, secondo Lorenzo, non è completamente chiusa, ma il tempo scorre e non gioca a suo favore.

In attesa che la situazione economica del club si sblocchi – come già discusso nell’ambito del Calciomercato Lazio – Insigne ha fatto sapere di essere disposto ad aspettare fino a gennaio. In quel momento, se la società sarà libera da vincoli di bilancio e avrà margini per operare, lui vuole farsi trovare pronto.

Lazio: opportunità da cogliere?

Il ritorno di Insigne in Serie A con la maglia della Lazio resta una suggestione affascinante ma ancora non concretizzata. Sarri avrebbe già dato l’ok tecnico, riconoscendo nel suo ex pupillo un valore aggiunto per la seconda parte di stagione. Tuttavia, per trasformare questa idea in realtà, servono passi concreti da parte della società.

Il Calciomercato Lazio potrebbe regalare sorprese nelle prossime settimane, ma tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione economica e dalla volontà di Lotito. Intanto, Insigne aspetta.