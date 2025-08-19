Calciomercato Lazio, la situazione attuale intorno a Lorenzo Insigne. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne sogna il ritorno in Serie A con Sarri. La situazione attuale

Il nome di Lorenzo Insigne continua a circolare con forza attorno al Calciomercato Lazio, alimentando voci e speranze tra i tifosi biancocelesti. L’ex capitano del Napoli, attualmente sotto contratto con il Toronto FC in MLS, ha deciso di mettere in pausa tutte le proposte ricevute in questa finestra di mercato estiva. Il motivo è chiaro: Insigne vuole solo la Lazio e, soprattutto, vuole ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto una delle fasi migliori della sua carriera.

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, la trattativa tra le parti non è affatto tramontata, nonostante le dichiarazioni prudenti del direttore sportivo Angelo Fabiani, che solo poche settimane fa aveva ridimensionato l’ipotesi di un possibile arrivo dell’esterno offensivo. Ma dietro le quinte, qualcosa continua a muoversi.

Calciomercato Lazio: Insigne aspetta la chiamata giusta

Il legame tra Insigne e Sarri è profondo e professionale: sotto la guida del tecnico toscano, l’attaccante napoletano ha espresso il suo miglior calcio, diventando uno dei protagonisti della squadra che sfiorò lo scudetto con il Napoli. Ora, l’obiettivo è replicare quel feeling anche con la maglia della Lazio.

In questa fase del Calciomercato Lazio, però, i tempi non sembrano ancora maturi. Le questioni legate all’ingaggio del giocatore e al suo contratto con il club canadese rendono l’operazione complessa da chiudere nell’immediato. Tuttavia, l’interesse esiste e la volontà di Insigne è chiara: è pronto ad attendere, anche qualche mese, pur di vestire la maglia biancoceleste.

Calciomercato Lazio: operazione possibile a gennaio?

L’ipotesi più concreta è che un eventuale affondo per Insigne possa essere rimandato alla sessione invernale del mercato. In quel momento, potrebbero crearsi le condizioni giuste per riportare l’esterno in Italia e permettergli di rimettersi in gioco in Serie A.

Il Calciomercato Lazio ha spesso regalato sorprese nelle fasi finali delle sessioni, e il sogno Insigne resta vivo. Se la volontà del giocatore rimarrà ferma e il club riuscirà a trovare la quadra economica, l’operazione potrebbe trasformarsi da suggestione a realtà concreta.